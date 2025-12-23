Inno di Mameli Meloni urla il sì con gli alpini nonostante il divieto

Il “sì” finale dell’Inno di Mameli era stato tolto. Almeno sulla carta. E invece, davanti agli alpini, Giorgia Meloni lo ha urlato lo stesso. Il risultato è un corto circuito politico e simbolico che in poche ore ha fatto il giro dei social. La scena si è svolta a Palazzo Chigi, durante la cerimonia di auguri natalizi con l’Associazione nazionale alpini di Roma. Proprio nel giorno in cui il nuovo indirizzo ufficiale sul Canto degli italiani entrava definitivamente nel dibattito pubblico, la presidente del Consiglio ha smentito nei fatti il decreto proposto dal suo stesso governo. Il decreto sull’Inno di Mameli: cosa prevede. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

