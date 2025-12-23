Inno di Mameli Meloni urla il sì con gli alpini nonostante il divieto | il video
Il “sì” finale dell’Inno di Mameli era stato tolto. Almeno sulla carta. E invece, davanti agli alpini, Giorgia Meloni lo ha urlato lo stesso. Il risultato è un corto circuito politico e simbolico che in poche ore ha fatto il giro dei social. La scena si è svolta a Palazzo Chigi, durante la cerimonia di auguri natalizi con l’Associazione nazionale alpini di Roma. Proprio nel giorno in cui il nuovo indirizzo ufficiale sul Canto degli italiani entrava definitivamente nel dibattito pubblico, la presidente del Consiglio ha smentito nei fatti il decreto proposto dal suo stesso governo. Il decreto sull’Inno di Mameli: cosa prevede. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
Leggi anche: Inno di Mameli, Meloni urla il “sì” con gli alpini nonostante il divieto
Leggi anche: Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi, dopo "L'Italia chiamò" anche Meloni grida "Sì" – Il video
Inno di Mameli, Giorgia Meloni urla "sì" con gli alpini nonostante il "divieto" proposto da lei: il video - Giorgia Meloni smentisce se stessa e il decreto proposto al Quirinale sulla modifica all'Inno di Mameli: la premier urla "sì" insieme agli alpini ... virgilio.it
Coro alpini canta Inno Mameli a Palazzo Chigi, dopo "L'Italia chiamò" anche Meloni grida "Sì" - (Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 Il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie tra la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i dipendenti di Palazzo Chigi. msn.com
Inno di Mameli, Meloni urla il “sì” con gli alpini nonostante il divieto - Giorgia Meloni urla il “sì” finale dell’Inno di Mameli davanti agli alpini, nonostante il decreto proposto dal suo governo. urbanpost.it
Inno di Mameli, via il «sì» finale nell’esecuzione alle cerimonie militari ilsole24ore.com/art/inno-mamel… x.com
Niente 'sì' alla fine dell'inno nazionale di Mameli, lo Stato Maggiore dirama la disposizione adempiendo ad un decreto del Presidente della Repubblica. #ANSA - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.