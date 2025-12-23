Inno di Mameli eliminato il ‘sì’ alla fine | la scelta purista

È stata annunciata la rimozione del 'sì' finale dall'Inno di Mameli, una decisione motivata da ragioni storiche e puriste. Questa modifica mira a preservare l'integrità e l'autenticità del testo, rispettando le intenzioni originarie dell'autore. La scelta riflette un approccio più rigoroso verso la tradizione e la memoria storica, eliminando elementi considerati non conformi alla versione originale dell'inno nazionale italiano.

Sparisce il "sì" alla fine dell'inno di Mameli: ecco perché - Un decreto del presidente della Repubblica del 14 marzo 2025, emanato su richiesta delle bande militari, elimina il "sì" finale ... msn.com

Mameli in aula un Inno di libertà - Lo ha deciso il Parlamento, con un’apposita legge, la quale prevede che l’Inno di Mameli venga fatto studiare, a diversi livelli, nelle scuole ... avvenire.it

