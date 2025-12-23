Inno di Mameli eliminato il ‘sì’ alla fine | la scelta purista
È stata annunciata la rimozione del 'sì' finale dall'Inno di Mameli, una decisione motivata da ragioni storiche e puriste. Questa modifica mira a preservare l'integrità e l'autenticità del testo, rispettando le intenzioni originarie dell'autore. La scelta riflette un approccio più rigoroso verso la tradizione e la memoria storica, eliminando elementi considerati non conformi alla versione originale dell'inno nazionale italiano.
Svolta storica: alla fine dell'Inno di Mameli non si potrà più urlare 'sì' alla fine. Dietro questa decisione ci sarebbe una ragione purista e storica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
