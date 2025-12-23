Inghilterra rubano un’auto ma trovano la carrozzina di una bimba disabile nel bagagliaio | la restituzione a tempo di record dopo l’appello della madre

A Braunstone Town, nel Leicestershire (Regno Unito), un furto d'auto si è risolto nel giro di poche ore con la restituzione della refurtiva. I ladri, dopo aver sottratto una vettura parcheggiata fuori da un'abitazione privata, hanno deciso di riportarla indietro una volta scoperto che nel bagagliaio era custodita la sedia a rotelle su misura di Emily Riley-Dolan, una bambina disabile di 6 anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Rubano un’auto con una carrozzina per una bimba disabile e poi la restituiscono

Leggi anche: Ladri rubano auto con dentro carrozzina, poi la restituiscono a bimba disabile

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nel Suffolk in UK, rubano una rarissima Riley del 1904, uno dei soli due esemplari esistenti al mondo. - facebook.com facebook