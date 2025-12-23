Infortunio Dumfries il sostituto non sarà una soluzione d’emergenza

L'infortunio di Dumfries ha portato alla necessità di trovare un sostituto per la corsia di destra. Tuttavia, questa scelta non sarà considerata una soluzione temporanea o d'emergenza, ma una decisione strategica a lungo termine. La squadra valuterà attentamente le opzioni disponibili per garantire continuità e prestazioni adeguate, senza compromettere gli obiettivi stagionali.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, il sostituto per la corsia di destra non sarà una semplice soluzione di emergenza. Chivu pronto ad arrangiarsi?. Le recenti defezioni fisiche hanno creato una vera voragine tattica nello scacchiere della Beneamata. Con gli infortuni simultanei di Denzel Dumfries, il potente esterno olandese fondamentale per la spinta offensiva, e di Matteo Darmian, l'esperto jolly difensivo apprezzato per la sua intelligenza tattica, la fascia destra è diventata una zona critica. Al momento, Luis Henrique, l'ala brasiliana dotata di grande spunto ma ancora alterna nel rendimento, non sta convincendo pienamente lo staff tecnico.

L’Inter perde Dumfries a lungo, Pedullà svela il possibile sostituto: colpo da 15 mln - L'Inter perde Denzel Dumfries per 2/3 mesi: Alfredo Pedullà svela il possibile sostituto, un colpo da 15 milioni di euro ... msn.com

Inter, Dumfries sarà operato? Oggi la decisione definitiva. Sostituto, ipotesi low cost - L'esterno olandese, che non gioca dal 9 novembre, non ha ancora potuto rientrare in gruppo: il punto sulle sue condizioni ... msn.com

L'infortunio di Dumfries condiziona i risultati interisti Intanto la società si muove sul mercato - facebook.com facebook

L’agente di Valincic: “Irrealistico che sostituisca Dumfries a gennaio. L’obiettivo è l’Italia in estate. Su di lui Inter, Milan, Lazio e soprattutto Napoli. Due club volevano operazione alla Sucic ma si sono fermate per l’infortunio” x.com

