Infortunio Darmian non è ancora finita Ecco quando torna a disposizione

Aggiornamento sull'infortunio di Darmian: le notizie da Appiano Gentile non sono positive, ma la situazione è ancora in evoluzione. Si attendono ulteriori dettagli sui tempi di recupero e sulla possibilità di un suo ritorno in campo. Seguiranno aggiornamenti ufficiali per chiarire quando Darmian potrà tornare a disposizione della squadra.

Inter News 24 Non arrivano buone notizie da Appiano Gentile sul fronte infortunio Darmian. L'esterno italiano non è ancora a disposizione di Chivu. Ecco quando tornerà. Le speranze di rivedere presto in campo Matteo Darmian, il duttile difensore italiano stimato per la sua straordinaria intelligenza tattica e professionalità, si sono scontrate con la realtà dei bollettini medici. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore non ha ancora ripreso il lavoro atletico con il resto del gruppo. Nonostante la sua presenza nella recente trasferta in Arabia Saudita, utile soprattutto come figura carismatica per lo spogliatoio, il recupero procede più lentamente del previsto.

