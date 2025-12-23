Infortunio Bonny Romano svela | C’è stata gran paura ad Appiano il giocatore si…

Infortunio Bonny. L’ Inter ha vissuto momenti di grande apprensione ad Appiano Gentile dopo l’infortunio subito da Ange?Yoan Bonny durante un allenamento, con la paura iniziale che potesse trattarsi di un problema serio. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, raccontando l’evoluzione dell’incidente e il primo responso sugli esiti degli esami. Romano ha spiegato come l’infortunio sia avvenuto senza contrasto con altri giocatori: “ C’è stata paura, un infortunio al ginocchio in allenamento che ha un po’ spaventato l’ambiente Inter per qualche ora “. Questo passaggio riflette l’apprensione che si è diffusa all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Infortunio Bonny, Romano rivela: «C’è stata paura, potevano cambiare anche i piani dell’Inter sul mercato!»

Leggi anche: Infortunio Dumfries, ad Appiano regna la paura: la caviglia non migliora! Lo scenario che preoccupa la dirigenza e Chivu

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Romano svela: “Infortunio Bonny, c’è stata paura! Cambiano piani mercato? Rispondo così” - Infortunio in allenamento per Bonny: c'è stata grande apprensione ad Appiano Gentile, ecco le informazioni raccolte da Fabrizio Romano ... msn.com