Infortunio Bonny Romano rivela | C’è stata paura potevano cambiare anche i piani dell’Inter sul mercato!

Inter News 24 Infortunio Bonny, Romano rivela come il problema avuto ieri in allenamento dal francese abbia tenuto con l’ansia l’Inter, anche in ottica mercato. Giornata di forte tensione tramutatasi in sollievo in casa Inter. L’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile ha portato in dote un infortunio per Ange-Yoan Bonny, costretto a fermarsi per un problema fisico. Gli esami clinici svolti in giornata hanno diagnosticato una leggera distorsione al ginocchio sinistro. Il responso medico sancisce la fine anticipata del 2025 per la giovane punta francese: salterà inevitabilmente la delicata trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta, ultimo impegno dell’anno solare per la truppa di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

L'infortunio di #Bonny evidenza il motivo per cui all' #Inter serviva/servirebbe un altro innesto in attacco. Quel famoso ' #Lookman', un giocatore in grado di ricoprire più ruoli sul fronte offensivo per non rischiare di avere gli uomini contati. x.com

GdS - Notizie poco incoraggianti in casa Inter: Bonny ha riportato un infortunio dopo un contrasto in allenamento, accusando una lieve distorsione al ginocchio sinistro. L’attaccante francese non sarà disponibile per la sfida contro l’Atalanta e rientrerà agli ordi - facebook.com facebook