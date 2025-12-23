Infortunio Bonny momenti di tensione in casa Inter | l’indiscrezione di Romano conferma una cosa I dettagli

L’infortunio di Bonny ha creato tensione tra i tifosi e la società Inter, ma gli esami clinici hanno confermato un decorso breve e un rientro prossimo. Dopo momenti di apprensione ad Appiano Gentile, si evidenzia un quadro positivo, che rassicura sull’effettivo impatto dell’incidente. Questa notizia permette di ridimensionare le preoccupazioni e di considerare il rientro del giocatore come imminente.

