Infortunio Acerbi quando il rientro del centrale dell’Inter? Fissato l’obiettivo sul calendario
L’infortunio di Acerbi ha suscitato attese e interrogativi tra i tifosi dell’Inter. Dopo il lungo periodo di recupero, si è delineata una data prevista per il suo rientro in campo. Con un percorso di riabilitazione pianificato, il club ha fissato un obiettivo preciso sul calendario, offrendo maggiore chiarezza sul ritorno del difensore centrale. Ecco le ultime novità sul suo stato di salute e le tempistiche previste.
Inter News 24 : la data cerchiata in rosso. L’infermeria dell’ Inter detta i tempi in vista dei prossimi impegni di fine anno. Secondo il punto fatto da La Gazzetta dello Sport, il tecnico Cristian Chivu dovrà pazientare ancora prima di riabbracciare due colonne del reparto difensivo. Sia Matteo Darmian, reduce da fastidi al polpaccio, sia Francesco Acerbi, alle prese con un risentimento al bicipite femorale della coscia destra, non forzeranno il rientro. Per entrambi, l’obiettivo concreto è la convocazione per la trasferta del 7 gennaio contro il Parma, saltando di fatto gli incroci con Atalanta e Bologna. 🔗 Leggi su Internews24.com
