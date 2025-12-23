Infortunati Juve | in tre lavorano a parte Novità su Bremer e Zhegrova verso Pisa cosa è successo durante l’allenamento odierno alla Continassa

di Marco Baridon Infortunati Juve: tre bianconeri lavorano a parte. Novità su Bremer e Zhegrova verso Pisa, cosa è accaduto durante l’allenamento di oggi. La vittoria contro la Roma è già in archivio, la testa è proiettata alla Toscana. La Juventus è tornata al lavoro sui campi della Continassa per preparare la delicata trasferta contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre all’Arena Garibaldi. Se l’umore del gruppo è alto grazie ai tre punti che hanno accorciato la classifica, dall’infermeria arrivano notizie che impongono cautela a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha dovuto fare i conti con cinque situazioni da monitorare nel corso della seduta odierna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

