Influenza Ordini medici | Feste più a rischio scambio auguri con giusta attenzione
Durante le festività natalizie, i contatti sociali aumentano e il rischio di diffusione dell'influenza si amplifica. Gli ordini medici raccomandano di scambiare gli auguri con attenzione, adottando comportamenti responsabili per tutelare la salute di tutti. È importante mantenere comportamenti prudenti, soprattutto in ambienti affollati, per ridurre al minimo il rischio di contagio durante questo periodo dell’anno.
(Adnkronos) – Virus influenzale sgradita ma inevitabile presenza sotto l'albero. "Le feste di Natale rappresentano da sempre il periodo in cui l'influenza si diffonde di più, proprio per i contatti tra le persone". Sono momenti positivi di socialità e vita familiare "ma serve attenzione, in questo periodo, allo scambio di auguri perché il contatto ravvicinato
