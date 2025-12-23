Influenza K l’allarme di Burioni | Casi in autmento in tutte le regioni pochi sanno che si trasmette facilmente con le mani

Il virologo Roberto Burioni segnala un aumento dei casi di influenza K in tutte le regioni italiane. Secondo gli esperti, questa variante si trasmette facilmente anche tramite le mani, rendendo importante adottare precauzioni. La diffusione sarà graduale, ma è fondamentale essere informati e rispettare le norme di prevenzione per ridurre il rischio di contagio.

"L'influenza crescerà piano piano in tutte le regioni". Il virologo Roberto Burioni torna a parlare di influenza e della sua variante K. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, l'incidenza ha raggiunto 14,7 casi per 1.000 assistiti. Colpevole il virus H3N2, in particolare la variante K, in grado di eludere in parte sia la protezione vaccinale — che resta comunque lo strumento più efficace di prevenzione — sia l'immunità naturale. A completare il quadro contribuisce anche la circolazione del virus H1N1. "In questo momento l'incidenza maggiore dell'influenza è tra i 5 e i 14 anni, quindi gira essenzialmente nelle scuole ", spiega Burioni.

