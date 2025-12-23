influenza dilaga la variante k migliaia di cesenati con la febbre

A Cesenatico si registra un aumento dei casi di influenza, con la diffusione della variante K e migliaia di persone che manifestano febbre. La Regione Emilia-Romagna invita alla prudenza e raccomanda di seguire le indicazioni del portale salute, sottolineando l'importanza di evitare contatti stretti e di adottare le misure preventive per limitare la diffusione del virus.

"Non farla girare", sollecita il portale salute della Regione Emilia-Romagna. Sarebbe facile se si potesse lasciare a casa. Ma il bello del Natale e dell’anno che finisce è gettarsi negli scambi umani e benché non invitata l’influenzai non lascia la compagnia. E allora ecco che non si parla d’altro anche perché le fila si sfoltiscono proprio a causa dei virus influenzali. Un fuoco di fila destinato ad accrescersi tra due settimane o giù di lì. E’ il momento topico del picco annualmente atteso. Le vittime accusano sintomi noti e altrettanto debilitanti: febbre intorno ai 38 gradi, tosse, starnuti, mal di testa, polmoni sotto sforzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

