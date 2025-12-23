Inferno sull' A1 esplode tir carico di Gpl | Italia spezzata in due
Nella serata di ieri, un tir carico di Gpl è esploso sull'autostrada A1 Milano-Napoli, provocando un grave incidente e la temporanea chiusura di un tratto. L'evento ha causato disagi e ha richiesto l'intervento delle autorità per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La zona rimane sotto monitoraggio mentre si valutano le cause e le conseguenze dell'incidente.
Un grave incidente nel tardo pomeriggio, poco dopo le ore 17, ha causato la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A1 Milano–Napoli. Lo schianto è avvenuto al chilometro 709, in direzione Napoli, tra gli svincoli di Caianello e Capua, determinando l’interruzione della circolazione in entrambe le direzioni. Nell’impatto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti; uno di questi, adibito al trasporto di GPL, ha preso fuoco in seguito alla collisione. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della Sesta Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
