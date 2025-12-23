Inferno di fuoco sull' autostrada A1 Esplode un' autocisterna di Gpl

Un incidente si è verificato sull'autostrada A1, coinvolgendo un'autocisterna carica di GPL. L'esplosione ha causato un incendio, mentre le auto erano in coda. Sul posto sono intervenute le forze di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei mezzi e dei cittadini coinvolti.

AGI - Un incidente, un' autocisterna che trasportava gpl prende fuoco ed esplode, mentre le auto erano incolonnate. Un inferno in autostrada nel traffico delle vacanze natalizie. Due sono le persone ferite, ma dalle immagini riprese con il telefonino da un automobilista incolonnato sarebbe stato lecito attendersi un bilancio ben più grave. È successo poco dopo le 17 nei pressi dell'area di servizio Teano dell' Autostrada A1 Napoli Milano, tra i caselli di Caianello e Capua in direzione Napoli. Le immagini amatoriali mostrano una violenta esplosione con le fiamme che hanno invaso entrambe le carreggiate e infatti l' autostrada è rimasta bloccata per oltre due ore in entrambe le direzioni, fino a quando non è stata messa in sicurezza la direzione nord, riaperta dopo le 19. 🔗 Leggi su Agi.it

