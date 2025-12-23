Infermieri stremati | turni da 12 ore e mancati recuperi psicofisici L’Apss intervenga
“Ferie non usufruite, mancato recupero psicofisico e una turnazione prolungata fino a dodici ore consecutive imposta dalle direzioni dell’Ospedale sono ormai all’ordine del giorno in reparti come ‘Medicina’ e il Servizio Psichiatrico (Spdc), mentre il Pronto Soccorso è sempre pieno”. Sono queste. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
