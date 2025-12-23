Indetti i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha ufficialmente indetto i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale, che si terranno sabato 28 febbraio 2026. La convocazione rappresenta un passaggio importante nel processo democratico locale, consentendo ai cittadini di esprimere la propria preferenza e contribuire alla scelta dei rappresentanti provinciali. La data e le modalità di voto sono state rese note con decreto ufficiale.

Il Presidente della Provincia di Benevento; Nino Lombardi, con proprio Decreto ha indetto i Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale per sabato 28 Febbraio 2026. Il Decreto, nel prendere atto che il Consiglio Provinciale, eletto il 21 dicembre 2023 ha concluso, secondo la legge n. 56 del 2014, il mandato, avvia formalmente la procedura e detta gli adempimenti che porteranno alla elezione del nuovo Consiglio. Il provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio, è stato comunicato a tutti i Comuni della Provincia: gli Amministratori comunali in carica infatti esercitano l'elettorato attivo e passivo.

