A partire dal primo gennaio, i Comuni di Persiceto e Sant’Agata hanno lasciato l’Unione di Terre d’Acqua. Tuttavia, ancora non sono stati comunicati gli eventuali indennizzi o somme dovute all’ente, generando un certo silenzio sulla questione. Questa situazione solleva domande sulla gestione delle risorse e delle responsabilità finanziarie legate alla recente uscita dei Comuni dall’Unione.

"C’è un silenzio assoluto sui soldi che dovranno dare all’Unione di Terre d’Acqua i Comuni di Persiceto e Sant’Agata; visto che dal primo gennaio non faranno più parte dall’ente". A parlare è Marco Martelli, sindaco di Crevalcore e presidente dell’Unione che alla vigilia dell’ultimo consiglio che si terrà il 29 dicembre prossimo, entra nel merito degli "indennizzi" che l’ente dovrà ricevere da chi è uscito per coprire i cosi di alcuni servizi. "Ho letto dichiarazioni di vario genere – continua Martelli – riguardo l’uscita dall’Unione. Ma nulla sul fatto che chi è uscito dovrà, come da convenzione, compensare i maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono rimasti in Unione (Anzola, Calderara, Crevalcore e Sala). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Indennizzi dai Comuni usciti dall’Unione"

Leggi anche: Classificazione comuni montani, la contrarietà dell'Unione Comuni Mugello

Leggi anche: A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dall’unione dei comuni montani del Casentino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

S1-S3 Heavenly Craft Arsenal Codex | MULTI SUB

Comunicazione agli operatori della pesca - Indennizzi per lo sgombero degli specchi acquei interessati da esercitazioni militari. - facebook.com facebook

#Pesca - Indennizzi agli operatori economici per sgombero di specchi d’acqua interessati da esercitazioni militari x.com