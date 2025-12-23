Indagini per maltrattamenti alla moglie il sindaco di Cervia non si dimette
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato che non si dimetterà immediatamente, attendendo di valutare gli atti dell'inchiesta penale che lo vede indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie, con cui è in fase di separazione. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, mentre il primo cittadino ha scelto di non commentare ulteriormente.
AGI - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli non intende dimettersi nell'immediato e attende di esaminare gli atti dell'inchiesta che lo vede indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale è in fase di separazione. La posizione è stata fatta filtrare dal suo difensore Ermanno Cicognani, secondo cui "decisioni di rilievo verranno valutate solo dopo la piena conoscenza delle carte". L'indagine, coordinata dalla procura di Ravenna, ha portato alla richiesta di custodia cautelare in carcere, rigettata dal gip Janos Barlotti, che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della donna e riscontrate da referti medici e documentazione fotografica, ma non sufficienti allo stato a configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, mancando il requisito tecnico dell'abitualità e delle esigenze cautelari attuali. 🔗 Leggi su Agi.it
