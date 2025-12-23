Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato che non si dimetterà immediatamente, attendendo di valutare gli atti dell'inchiesta penale che lo vede indagato per presunti maltrattamenti e lesioni alla moglie, con cui è in fase di separazione. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti, mentre il primo cittadino ha scelto di non commentare ulteriormente.

AGI - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli non intende dimettersi nell'immediato e attende di esaminare gli atti dell'inchiesta che lo vede indagato per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, dalla quale è in fase di separazione. La posizione è stata fatta filtrare dal suo difensore Ermanno Cicognani, secondo cui "decisioni di rilievo verranno valutate solo dopo la piena conoscenza delle carte". L'indagine, coordinata dalla procura di Ravenna, ha portato alla richiesta di custodia cautelare in carcere, rigettata dal gip Janos Barlotti, che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della donna e riscontrate da referti medici e documentazione fotografica, ma non sufficienti allo stato a configurare il reato di maltrattamenti in famiglia, mancando il requisito tecnico dell'abitualità e delle esigenze cautelari attuali. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Indagini per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia non si dimette

Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie: «Dimissioni? Prima la lettura degli atti»; Sindaco di Cervia Mattia Missiroli non si dimetterà, la risposta dopo l'indagine per maltrattamenti.

Indagato per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia non si dimette - La Casa delle donne chiede a Missiroli un passo indietro ... rainews.it