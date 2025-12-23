Indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie | Mattia Missiroli sindaco di Cervia si dimette

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si è dimesso dalle sue funzioni in seguito a un’indagine per maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie, con cui sta affrontando una separazione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, nel rispetto delle procedure amministrative e legali. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di trasparenza e rispetto delle istituzioni.

