Indagato per maltrattamenti alla moglie il sindaco di Cervia | Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato coinvolto in un'inchiesta per presunti maltrattamenti alla moglie. In seguito alle accuse, ha dichiarato di voler rassegnare le dimissioni, mantenendo comunque la propria estraneità ai fatti. La notizia sottolinea l'importanza di un'analisi accurata degli eventi e delle responsabilità, nel rispetto delle procedure giudiziarie e della tutela delle parti coinvolte.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per presunti maltrattamenti alla moglie, ha annunciato le sue dimissioni. "Ribadisco la mia estraneità ma sento il dovere di compiere un passo indietro", ha scritto in una nota diffusa dal Comune.

La procura di Ravenna ha richiesto custodia cautelare in carcere rigettata dal gip Janos Barlotti, emerge un precedente del 2020 archiviato

Mattia Missiroli, si dimette il sindaco dem di Cervia accusato di maltrattamenti alla moglie - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di ... iltempo.it

Cervia, Missiroli indagato per maltrattamenti. Emergono nuove contestazioni. Il governatore de Pascale e il Pd in stand by: deve poter esaminare tutte le accuse. Ma già oggi il consiglio comunale potrebbe sfiduciare il primo cittadino. Leggi l'articolo #Cervi - facebook.com facebook

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie: «Dimissioni Prima lettura degli atti» x.com

