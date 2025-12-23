Indagato per maltrattamenti alla moglie il sindaco di Cervia | Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato coinvolto in un'inchiesta per presunti maltrattamenti alla moglie. In seguito alle accuse, ha dichiarato di voler rassegnare le dimissioni, mantenendo comunque la propria estraneità ai fatti. La notizia sottolinea l'importanza di un'analisi accurata degli eventi e delle responsabilità, nel rispetto delle procedure giudiziarie e della tutela delle parti coinvolte.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per presunti maltrattamenti alla moglie, ha annunciato le sue dimissioni. "Ribadisco la mia estraneità ma sento il dovere di compiere un passo indietro", ha scritto in una nota diffusa dal Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cervia, il sindaco Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Il sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie. Missiroli respinge le accuse.

indagato maltrattamenti moglie sindacoIndagato per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia: “Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità” - Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per presunti maltrattamenti alla moglie, ha annunciato le sue dimissioni ... fanpage.it

indagato maltrattamenti moglie sindacoIl sindaco di Cervia accusato di maltrattamenti alla moglie, si dimette - La procura di Ravenna ha richiesto custodia cautelare in carcere rigettata dal gip Janos Barlotti, emerge un precedente del 2020 archiviato ... msn.com

indagato maltrattamenti moglie sindacoMattia Missiroli, si dimette il sindaco dem di Cervia accusato di maltrattamenti alla moglie - Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di ... iltempo.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.