Indagato per maltrattamenti alla moglie il sindaco di Cervia | Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità

23 dic 2025

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato indagato per presunti maltrattamenti alla moglie. In seguito alla comunicazione, ha annunciato le dimissioni, pur ribadendo la propria estraneità ai fatti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle istituzioni locali e sulla presunzione di innocenza, in attesa di eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario.

Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, indagato per presunti maltrattamenti alla moglie, ha annunciato le sue dimissioni. "Ribadisco la mia estraneità ma sento il dovere di compiere un passo indietro", ha scritto in una nota diffusa dal Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

