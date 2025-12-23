Indagato per maltrattamenti alla moglie il sindaco di Cervia | Mi dimetto ma ribadisco la mia estraneità

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, è stato indagato per presunti maltrattamenti alla moglie. In seguito alla comunicazione, ha annunciato le dimissioni, pur ribadendo la propria estraneità ai fatti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla gestione delle istituzioni locali e sulla presunzione di innocenza, in attesa di eventuali sviluppi nel procedimento giudiziario.

