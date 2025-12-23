Incubo pronto soccorso Gamurrini scrive a Giani Asl | È una fase critica
Il racconto delle lunghe attese al pronto soccorso ha spinto Gamurrini a scrivere al presidente Giani, evidenziando una fase critica del sistema sanitario. La risposta dell’Asl è arrivata dal direttore generale Marco Torre, confermando la complessità della situazione. Questa comunicazione mette in luce le difficoltà affrontate quotidianamente da cittadini e operatori, sottolineando la necessità di interventi efficaci per migliorare i servizi di emergenza.
Racconta le ore di attesa al pronto soccorso e scrive al governatore Giani. La Asl risponde con il direttore generale Marco Torre. L’ex vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini in un post sul suo profilo Facebook passa ai raggi X la situazione che rivela di aver trovato dopo il suo accesso per un problema di salute "su consiglio medico". E punta il dito sulle modalità di gestione dei pazienti in attesa. Tiene fuori dal j’accuse gli infermieri "gentili, educati, professionali. In condizioni che definire difficili è un eufemismo". Per il resto boccia l’iter al centro del suo racconto. Parla di "privacy inesistente, dignità prossima allo zero". 🔗 Leggi su Lanazione.it
