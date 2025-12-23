Incubo pronto soccorso Gamurrini scrive a Giani Asl | È una fase critica

Il racconto delle lunghe attese al pronto soccorso ha spinto Gamurrini a scrivere al presidente Giani, evidenziando una fase critica del sistema sanitario. La risposta dell’Asl è arrivata dal direttore generale Marco Torre, confermando la complessità della situazione. Questa comunicazione mette in luce le difficoltà affrontate quotidianamente da cittadini e operatori, sottolineando la necessità di interventi efficaci per migliorare i servizi di emergenza.

Ancona, 17 ore al Pronto Soccorso di Torrette: «A 81 anni è stato un incubo» - A 81 anni, seduta su una sedia a rotelle fornita dal pronto soccorso di Torrette. corriereadriatico.it

