Incroci senza segnaletica verticale. Disagi per gli automobilisti.

In alcuni incroci principali di Castellina in Chianti manca la segnaletica verticale, creando difficoltà agli automobilisti nel trovare le indicazioni corrette per raggiungere Siena, Firenze, Poggibonsi e altre località vicine. Questa carenza può causare confusione e rallentamenti nel traffico, rendendo importante una maggiore chiarezza delle indicazioni stradali per garantire una viabilità più sicura ed efficiente.

Ad alcuni incroci importanti di Castellina in Chianti per avere informazioni su dove andare per raggiungere Siena, Firenze, Poggibonsi ed altre città attorno bisogna essere indovini. E ciò vale in specie per i (tanti) turisti o comunque per chi arriva da fuori. E più che mai vale la notte. Spieghiamoci meglio: certi cartelli per Siena, Firenze e la Valdelsa - segnaletica verticale - sono ormai usurati dal tempo, illeggibili. Provare per credere all’incrocio tra via Martiri di Montemaggio e la strada provinciale per Monteriggioni, tra quest’ultima e la Sr 222 Chiantigiana, ancora tra quest’ultima e la Sr 429 per la Valdelsa e San Donato in Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

