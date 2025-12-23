Incontro tra Fico e il Ministro Schillaci il presidente della Campania | Rafforzare il sistema sanitario regionale

Si è tenuto a Roma, questa mattina, l'incontro tra il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il Ministro della Salute Orazio Schillaci. "Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità e il confronto. È stato un incontro cordiale e proficuo", ha assicurato Fico."In un clima.

Lettera aperta al presidente della Giunta Campana Roberto fico.

incontro fico ministro schillaciFico vede Schillaci: "Dialogo per rafforzare la sanità campana" - Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha incontrato questa mattina a Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci: "Ringrazio il ministro Schillaci - rainews.it

Sanità, vertice Fico-Schillaci: "Collaborazione per uscire dal Piano di rientro" - Questa mattina, a Roma, il Presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato il Ministro della Salute Orazio Schillaci. msn.com

Incontro Ordini professioni socio sanitarie con Schillaci: “Colmare le carenze e ristabilire l’attrattività nel servizio pubblico” - Sul tavolo del confronto con il Ministro della Salute la scarsa attrattività delle professioni nell’attuale sistema sanitario (troppi professionisti “fuggono” dal Ssn), forte carenza di personale che ... quotidianosanita.it

