Incontro in Prefettura tra sindacati e vertici Amsef | Risposte insufficienti Rimane l' agitazione

Lunedì 22 si è svolto un incontro in Prefettura tra sindacati e vertici Amsef, volto a discutere le questioni del settore. Tuttavia, le risposte fornite sono risultate insoddisfacenti, mantenendo alta l’agitazione tra i rappresentanti dei lavoratori. La tensione persiste, e si attende un nuovo confronto per affrontare le criticità emerse.

Faccia a faccia in Prefettura, ma la tensione sul caso Amsef rimane alta. Nella giornata di lunedì 22, infatti, negli uffici di corso Ercole I d'Este si è tenuto un incontro tra i rappresentanti sindacali di Uil Trasporti Emilia?Romagna, Fp Cgil e Fitl Cisl di Ferrara, Luca Cimarelli (presidente.

