A Ancona, il gesto di un uomo ha commosso la comunità. Con un semplice gesto, ha percorso 240 km per consegnare a mano una busta al padre, ricevendo in cambio emozioni sincere e un aiuto economico di 7 euro sul conto. Un gesto che ha toccato il cuore di molti, dimostrando come piccoli gesti possano rappresentare un vero miracolo di solidarietà e affetto familiare.

Ancona, 23 dicembre 2025 – Duecentoquaranta chilometri per consegnare una busta a mano. E una redazione che si ferma tra lacrime, abbracci e parole spezzate. È successo davvero ieri mattina nella redazione de Il Resto del Carlino di Ancona, dove si sono incontrati Vasile Potolinca, 44 anni, e Stefano Gamberini, 56 anni. Un incontro nato da una storia letta online sulle pagine del Carlino web e diventato un momento che nessuno dei presenti dimenticherà facilmente. Chi è Bluette, imprenditrice e mamma dal cuore d’oro: vince (con rimpianto) 100mila euro ad Affari Tuoi Gamberini è partito da Valsamoggia per arrivare ad Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontro ed emozioni al Carlino, ecco l’aiuto al papà con 7 euro sul conto: “Questo è un miracolo, grazie”

Leggi anche: Incontro ed emozioni al Carlino, intervista all'imprenditore che ha aiutato il papà che ha perso tutto

Leggi anche: Il papà con 7 euro sul conto: “Ecco come ho perso tutto. Incontrerò l’imprenditore che vuole aiutarci”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Incontro ed emozioni al Carlino, intervista all'imprenditore che ha aiutato il papà che ha perso tutto - Il bolognese Stefano Gamberini ha fatto 240 chilometri per consegnare la busta di persona a Vasile Potolinca ... ilrestodelcarlino.it

CERASO, CONCERTO DI NATALE Un incontro di voci, emozioni e tradizioni: un concerto che accende il cuore e rinnova la magia del Natale. DUO NOEL Eliana e Beatrice 23 dicembre Ore 18:30 Palazzo Di Lorenzo – Ceraso (SA) A seguire Serata - facebook.com facebook

Pietro Tamburrini scrive: "Incontro 2025-12-14 "La complessità delle #emozioni dallo sviluppo infantile all'età adulta" Velardi Andrea" su ' #Filosofia sui #Navigli' #FilosofiaSuiNavigli partecipami.it/infodiscs/view… x.com