Incidenti dopo il derby con il Mestre scattano i primi tre Daspo

E' stato subito liberato il 60enne, residente in provincia, che era il terzo arresto in relazione ai fatti di domenica 21 dicembre quando, al termine del derby di serie D di calcio fra Treviso e Mestre, alcuni facinorosi, membri della tifoseria di casa, avevano preparato un agguato a un autobus. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Aggressione in piazza Roma, scattano tre Daspo urbani: giovani banditi dal centro per tre anni

Leggi anche: Violenta rissa in discoteca, coinvolti foggiani e viestani: scattano dieci Daspo Willy, ci sono anche tre minorenni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Treviso, violenze fra tifosi dopo il derby di calcio col Mestre: due arresti e autobus distrutto; Calcio, Treviso batte Mestre nel derby per 1-0; Treviso-Mestre, scontri dopo derby: sassaiola contro pullman, ferito il conducente; Disordini dopo Treviso-Mestre, subito liberi i due arrestati.

Scontri tra tifosi dopo il derby, autobus preso d'assalto: mezzo devastato, autista ferito - Mestre: due arresti, autobus devastato e un autista ferito con un mese di prognosi. nordest24.it