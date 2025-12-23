Incidenti dopo il derby con il Mestre scattano i primi tre Daspo

23 dic 2025

E' stato subito liberato il 60enne, residente in provincia, che era il terzo arresto in relazione ai fatti di domenica 21 dicembre quando, al termine del derby di serie D di calcio fra Treviso e Mestre, alcuni facinorosi, membri della tifoseria di casa, avevano preparato un agguato a un autobus. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

