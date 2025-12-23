Incidente tra auto e furgone sulla statale nel Milanese | morta una donna

Martedì 23 dicembre a Vanzaghello, nel Milanese, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone lungo la statale. L'impatto ha causato la morte di una donna di 54 anni e il ferimento di un uomo. L’incidente si è concluso con l’auto contro un muro, lasciando importanti conseguenze per le persone coinvolte e richiedendo interventi di emergenza.

Uno schianto violento, con una vettura che dopo l'impatto è finita contro un muro. È di una vittima - una donna di 54 anni - e un uomo ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 23 dicembre a Vanzaghello, comune dell'hinterland di Milano al confine con Lote.

