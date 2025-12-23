Incidente sull' A1 a fuoco cisterna Gpl

Un incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna di Gpl, che ha preso fuoco. L'episodio si è verificato intorno alle 21:14, causando disagi alla circolazione e interventi delle squadre di emergenza. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo la sicurezza nell'area.

21.14 Incidente choc sull'A1 Milano-Napoli: un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava Gpl. La cisterna ha preso fuoco esplodendo. Paura e fino a 6 chilometri di coda. Riaperto poco dopo le 19 il tratto autostradale tra Capua e Cainello in direzione Roma, che resta chiuso invece in direzione di Napoli per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni.

