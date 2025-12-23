Incidente sull' A1 a fuoco cisterna Gpl

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli ha coinvolto un mezzo pesante e una cisterna di Gpl, che ha preso fuoco. L'episodio si è verificato intorno alle 21:14, causando disagi alla circolazione e interventi delle squadre di emergenza. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo la sicurezza nell'area.

21.14 Incidente choc sull'A1 Milano-Napoli: un mezzo pesante ha tamponato una cisterna che trasportava Gpl. La cisterna ha preso fuoco esplodendo. Paura e fino a 6 chilometri di coda. Riaperto poco dopo le 19 il tratto autostradale tra Capua e Cainello in direzione Roma, che resta chiuso invece in direzione di Napoli per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dei danni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill

Leggi anche: Inferno di fuoco sull'autostrada A1. Esplode un'autocisterna di Gpl

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Incidente in autostrada a Orte: tre feriti nello scontro auto-camion, fino a 20 chilometri di coda; Incidente sull'A1 a Calenzano tra un furgone e un camion: un morto; Furgone contro tir, incidente mortale sull'autostrada A1; Grave incidente in autostrada all'alba provoca code di oltre cinque chilometri.

incidente sull a1 fuocoCaserta, incidente sull’A1: esplode cisterna Gpl - Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute questo pomeriggio per un grave incendio che ha coinvolto una cisterna ... lapresse.it

incidente sull a1 fuocoIncidente sull'autostrada A1, coinvolti mezzi pesanti: uno ha preso fuoco - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- msn.com

incidente sull a1 fuocoEsplosione nel casertano! Autocisterna prende fuoco sull'autostrada - Grave incidente nel pomeriggio sull’autostrada A1, dove il traffico è rimasto completamente paralizzato tra i caselli di Caianello e Capua. tuttonapoli.net

PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente

Video PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.