Incidente nella notte sulla Regina a Moltrasio | coinvolto anche un bambino di 7 anni

Nella notte di ieri, si è verificato un incidente lungo la statale Regina a Moltrasio, una delle principali vie del lago di Como. Due veicoli sono entrati in collisione, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino di 7 anni. L’accaduto ha riguardato un tratto molto trafficato, richiedendo interventi di emergenza. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le condizioni delle persone coinvolte.

Ancora un incidente lungo la statale Regina, una delle arterie più trafficate del lago di Como. Nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, due auto si sono scontrate nel territorio di Moltrasio, con tre persone coinvolte, tra cui un bambino di 7 anni.L'allarme è scattato alle 23.58.

