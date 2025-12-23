Incidente nella notte sulla Regina a Moltrasio | coinvolto anche un bambino di 7 anni

Nella notte di ieri, si è verificato un incidente lungo la statale Regina a Moltrasio, una delle principali vie del lago di Como. Due veicoli sono entrati in collisione, coinvolgendo tre persone, tra cui un bambino di 7 anni. L’accaduto ha riguardato un tratto molto trafficato, richiedendo interventi di emergenza. Le autorità stanno ancora accertando le cause e le condizioni delle persone coinvolte.

