Incidente mortale in moto | nessuna responsabilità di dirigente tecnico e Comune

Un incidente mortale in moto si è verificato a Brindisi, con la procura che attribuisce la responsabilità alla mancata manutenzione dello spartitraffico, ritenuta determinante nell’accaduto. Tuttavia, il tribunale ha escluso responsabilità per il dirigente, il tecnico e il Comune, riconoscendo che la causa principale dell’incidente non deriva da negligenza degli enti coinvolti.

BRINDISI - Per la procura la mancata manutenzione dello spartitraffico, nei pressi del quale era avvenuto l'incidente mortale, aveva giocato un ruolo determinante, così aveva chiesto e ottenuto dal gup del tribunale di Brindisi Maurizio Saso il rinvio a giudizio dell'allora dirigente dell'area.

