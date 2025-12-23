Incidente mortale a Ceccano la scuola Alessandro Volta organizza una fiaccolata in memoria delle tre vittime

A Ceccano, si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto tre persone. In risposta al grave evento, la scuola Alessandro Volta di Frosinone organizza una fiaccolata in memoria delle vittime. La comunità educativa si unisce nel rispetto e nel dolore per ricordare chi ha perso la vita in questa tragedia, offrendo un momento di riflessione e solidarietà.

Un dolore profondo ha colpito la comunità della scuola Alessandro Volta di Frosinone. La notizia della morte di Alessandro, a seguito della tragica scomparsa di Andrea e Luigi, ha sconvolto studenti, famiglie e insegnanti. Luigi, un giovane uomo, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Tragedia a Ceccano sale a tre il numero delle vittime: non ce l’ha fatta Alessandro. Aveva 18 anni Leggi anche: Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente mortale a Ceccano: morto anche Alessandro Di Rita; Incidente a Ceccano, frontale tra auto: morti Andrea Lombardi, 18 anni, e Luigi Ferrante, di 43; Incidente a Ceccano. Una comunità unita nella preghiera; Ceccano (FR) – Incidente mortale, dolore e lutto all’lIS Volta. Terza vittima dall'incidente di Ceccano, muore in ospedale un 18enne - L'impatto lo scorso fine settimana a Ceccano, le autopsie e le perizie aiuteranno a ricostruire la dinamica dell'incidente ... rainews.it

Terza vittima per l'incidente mortale di sabato a Ceccano, nel frusinate - Tragico epilogo per l'incidente stradale verificatosi nella notte tra venerdì e sabato in Via Colle Leo. ansa.it

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la ... leggo.it

