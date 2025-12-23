Incidente in via De Giosa a Bari scontro tra furgoncino e volante della polizia

Nella notte, alle prime ore, si è verificato un incidente in via De Giosa, a Bari, all'incrocio con via Cardassi. Lo scontro ha coinvolto un furgoncino e un veicolo della polizia. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per le necessarie verifiche e soccorsi. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente nella notte in via De Giosa, a Bari, all'altezza dell'incrocio con via Cardassi. Nello scontro, avvenuto intorno alle 4.30, sono rimasti coinvolti un furgoncino e una volante della Polizia.L'impatto e i soccorsiIn seguito al violento impatto, i due agenti sono rimasti bloccati.

