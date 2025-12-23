Incidente in elicottero trovati altri resti

A circa un messe dall'incidente in elicottero avvenuto tra Marche e Toscana, i vigili del fuoco hanno rinvenuto nuovi resti sul luogo dell'incidente che aveva causato la morte dei piloti Fulvio Casini e Mario Paglicci. Le operazioni di ricerca e recupero continuano per approfondire le cause dell'incidente e completare il quadro degli elementi disponibili.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Proseguono le complesse operazioni dei vigili del fuoco sul luogo dell'incidente in cui il 9 novembre scorso sono morti i due amici piloti Fulvio Casini e Mario Paglicci, precipitati con un elicottero Agusta Westland 109 mentre sorvolavano l'Appennino tra Marche e Toscana. Nei giorni scorsi sono stati rinvenuti ulteriori resti nel declivio del'Alpe della Luna, in provincia di Arezzo. La Procura di Arezzo ha affidato alla genetista Ilaria Carboni il compito di verificare se questi ultimi frammenti corrispondano al Dna di Casini, imprenditore immobiliare 67enne di Sinalunga (Siena), che non ha ancora potuto celebrare il funerale.

Elicottero caduto, trovate e recuperate vittime - Sono state trovati e recuperate, con le operazioni che si cono conclude nel pomeriggio, i resti delle due vittime dell'incidente all'elicottero precipitato sull'Alpe della Luna, nella giornata di ... ansa.it

