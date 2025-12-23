Incidente frontale a San Pietro in Casale 19enne gravissimo trasportato in eliambulanza al Maggiore

Nella serata di oggi, a San Pietro in Casale, si è verificato un incidente frontale che ha coinvolto un giovane di 19 anni, rimasto in condizioni gravissime. L’intervento dei soccorritori ha previsto il trasporto d’urgenza in eliambulanza all’ospedale Maggiore. L’incidente si è verificato all’angolo tra via Altedo e via Cavriani, ed è attualmente in corso l’accertamento delle cause.

San Pietro in Casale (Bologna), 22 dicembre 2025 - Grave incidente nella serata di oggi in territorio di San Pietro in Casale all'angolo con via Altedo e via Cavriani. A scontrarsi in un impatto frontale una Golf, condotta da un 51enne di Malalbergo che era in auto con la famiglia e una Lancia guidata da una 59enne di Galliera. Le dinamiche delle scontro sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale Reno Galliera intervenuti sul luogo dello scontro. Quel che è certo è che l'asfalto bagnato da pioggia e nebbia può aver influito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare alcuni degli occupanti dalle lamiere dei mezzi e i sanitari del 118 con vari mezzi tra cui l'elisoccorso.

