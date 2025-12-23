Un operaio di 31 anni di Lavis è stato coinvolto in un incidente ferroviario vicino alla stazione di Ala, lunedì 22 dicembre. Dopo essere stato travolto da un treno in corsa, si trova attualmente in condizioni critiche nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento. L’incidente sta ancora sendo oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

È un trentunenne di Lavis l’operaio che, nel tardo pomeriggio di lunedì 22 dicembre, è stato travolto da un treno in corsa nelle vicinanze della stazione di Ala e che ora è ricoverato in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando sulle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Incidente ferroviario, l’operaio travolto è in rianimazione

