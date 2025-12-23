Incidente d' auto | ci sono due feriti

Nella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente a Pieve Santo Stefano, poco prima delle 22. L'evento ha coinvolto un veicolo e ha causato il ferimento di due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente e le condizioni dei feriti.

Altro incidente nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre. È accaduto a Pieve Santo Stefano poco prima delle 22 e ha coinvolto un'auto. Due persone sono rimaste ferite e hanno richiesto il trasporto all’ospedale di Sansepolcro: un uomo di 60 anni in codice 2 e una donna di 75 anni in codice minore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Ancora un altro incidente stradale: due auto coinvolte, ci sono due feriti Leggi anche: Doppio incidente a Fuorigrotta, due auto si ribaltano vicino allo Stadio Maradona: ci sono feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rocambolesco incidente in via Lucera: Fiat Panda schiacciata tra due auto dopo l'impatto; Incidente sulla provinciale: scontro auto-furgone, morto un uomo; Soccorso e curato, il lupo coinvolto in un incidente d'auto tornerà libero; Incidente a Milano, schianto tra auto e bus Atm: grave un uomo estratto dai vigili del fuoco. Frontale tra due auto: ci sono feriti, viabilità modificata - Lo scontro nella notte a Sampierdarena: sul posto ambulanze e polizia locale, tre persone trasportate in ospedale ... genovatoday.it

Incidente a Ostia tra auto e bus Atac: è Norma Meneke la 27enne morta - Lutto per la scomparsa improvvisa di Norma Meneke, la 27enne morta nell’incidente a Ostia. fanpage.it

Incidente frontale tra auto nella notte tra Ceccano e Frosinone: due morti, Andrea Lombardi aveva 18 anni. I mezzi contro il muro di una casa - In due, Luigi Ferrante, 43 anni di Ceccano, e Andrea Lombardi, 18 anni, di Castro dei Volsci, hanno perso la ... leggo.it

Barletta - Incidente in via Canosa, 2 feriti in ospedale

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: tamponamento a catena nella notte, ci sono feriti. Una delle auto si è capovolta - facebook.com facebook

#VinceZampella morto in un #incidente d'auto: addio al co-creatore di #Call of Duty. Aveva 55 anni x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.