Incidente choc sull' autostrada A1 esplode autobotte Gpl | danni ad autogrill

Un incidente sulla A1 Milano-Napoli, avvenuto poco dopo le 17 all'altezza del km 709, ha coinvolto un'autobotte Gpl, provocando un'esplosione e danni all'autogrill. La tratta tra il km 708 e il km 710 è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Si registrano disagi alla viabilità, mentre le autorità stanno gestendo la situazione.

A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Incidente choc sull'autostrada A1, esplode autobotte Gpl: danni ad autogrill Leggi anche: Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma Leggi anche: Incidente sull’autostrada A1: scontro fra tir e furgone ad Arezzo. Un ferito Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. “Dopo il tamponamento ero sotto choc, sono ripartito”: confessa l’autista dell’incidente sull’A5; Neonata morta nell'incidente sull'A5 a Volpiano, il conducente del furgone sotto choc, non volevo scappare; Bimba morta sull’A5, l’autista del furgone è di Busano: choc, urto e fuga lungo l’autostrada; Neonata morta sulla A5, l'autista del furgone confessa. Incidente sulla A1 tra Caianello e Capua, tratto chiuso e coda di 3 km verso Napoli. Esplode un tir che trasportava Gpl - A causa di un incidente avvenuto poco dopo le 17 in direzione Napoli all'altezza del km 709 della autostrada A1 Milano- leggo.it

Bimba morta sulla A5: svolta choc. Un furgone ha causato l’incidente - Alle otto di sera dicembre fa scendere la notte e inghiotte la campagna. quotidiano.net

Neonata morta nell'incidente sull'A5 a Volpiano, il conducente del furgone "sotto choc, non volevo scappare" - Il conducente del furgone coinvolto nell'incidente sulla A5 vicino a Volpiano si è difeso, affermando che non voleva fuggire dopo l'impatto ... virgilio.it

Incidente choc al casello, terribile schianto contro il tir: 22enne muore sul colpo, chi era - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.