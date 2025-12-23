Incidente camion intraversato | strada bloccata



A causa di un incidente stradale la viabilità di Tignano risulta al momento non percorribile. A provocare l’interruzione della carreggiata è un mezzo pesante in panne, situato in corrispondenza dell’ingresso nella frazione. Sono intervenuti sul posto il personale della Polizia locale dell’Unione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

