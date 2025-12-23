Incendio a due canne fumarie a Valgreghentino e Cassago | pompieri in azione

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppio incendio a due canne fumarie nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, e pronto intervento dei vigili del fuoco. Il primo episodio è avvenuto a Valgreghentino alle ore 15 dove è stata avvolta da fiamme e fumo una canna fumaria di una palazzina di quattro piani. E' in corso la bonifica e. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Come evitare gli incendi alle canne fumarie? I consigli dei pompieri

