Incendio a due canne fumarie a Valgreghentino e Cassago | pompieri in azione
Doppio incendio a due canne fumarie nel pomeriggio di oggi, martedì 23 dicembre, e pronto intervento dei vigili del fuoco. Il primo episodio è avvenuto a Valgreghentino alle ore 15 dove è stata avvolta da fiamme e fumo una canna fumaria di una palazzina di quattro piani. E' in corso la bonifica e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Come evitare gli incendi alle canne fumarie? I consigli dei pompieri
