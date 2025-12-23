Incasso folle per Jake Paul contro Joshua | ha guadagnato più dei Top10 del tennis messi insieme nell’ultimo anno

Che la contesa tra Jake Paul e Anthony Joshua fosse in larga parte una questione economica c’erano pochi dubbi. Riescono però comunque a stupire i guadagni ottenuti dal match-spettacolo combattuto a Miami il 19 dicembre e terminato con la vittoria del pugile britannico. Soprattutto, colpisce un dato: il solo Jake Paul, fenomeno dell’intrattenimento, ha guadagnato solo in quella sera più dei primi 10 tennisti al mondo nel corso dell’anno. Messi insieme. Come riporta il Corriere dello Sport, Paul solo venerdì ha superato il 2025 di atleti come Sinner, Alcaraz, e Djokovic, considerati non solo i migliori nel loro campo ma alcuni dei migliori sportivi al mondo se non della storia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

