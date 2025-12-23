InCanti d' Autore ad Amalfi con i Neri per Caso | concerto in Piazza Duomo

Debutta ad Amalfi InCanti d’Autore, con i Neri per Caso, in concerto in Piazza Duomo il 26 dicembre 2025 alle ore 19. La suggestiva rassegna musicale è inserita nel più ampio programma di eventi natalizi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, e tutte le serate sono ad. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale: arrivano Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto

Leggi anche: Natale in Quinta al Vomero 2025: la Festa ritorna in Piazza Vanvitelli con I Neri Per Caso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

InCanti d'Autore, Neri per Caso in concerto con “Natale per Caso” in Piazza Duomo; Incanti d’Autore ad Amalfi; Amalfi si prepara ad accogliere la rassegna InCanti d’Autore; Incanti d'Autore ad Amalfi.

'InCanti d'Autore 2025': i Neri per Caso portano i più iconici brani natalizi in Piazza Duomo ad Amalfi - Debutta ad Amalfi InCanti d'Autore, con i Neri per Caso, in concerto in Piazza Duomo il 26 dicembre 2025 alle ore 19. ilvescovado.it