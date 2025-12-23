InCanti d' Autore ad Amalfi con i Neri per Caso | concerto in Piazza Duomo
Debutta ad Amalfi InCanti d’Autore, con i Neri per Caso, in concerto in Piazza Duomo il 26 dicembre 2025 alle ore 19. La suggestiva rassegna musicale è inserita nel più ampio programma di eventi natalizi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano, e tutte le serate sono ad. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale: arrivano Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto
Leggi anche: Natale in Quinta al Vomero 2025: la Festa ritorna in Piazza Vanvitelli con I Neri Per Caso
InCanti d'Autore, Neri per Caso in concerto con “Natale per Caso” in Piazza Duomo; Incanti d’Autore ad Amalfi; Amalfi si prepara ad accogliere la rassegna InCanti d’Autore; Incanti d'Autore ad Amalfi.
'InCanti d'Autore 2025': i Neri per Caso portano i più iconici brani natalizi in Piazza Duomo ad Amalfi - Debutta ad Amalfi InCanti d'Autore, con i Neri per Caso, in concerto in Piazza Duomo il 26 dicembre 2025 alle ore 19. ilvescovado.it
Amalfi si prepara ad accogliere la rassegna InCanti d’Autore - Suggestiva, capace di incantare, emozionare e portare il vero spirito del Natale direttamente nel cuore del pubblico: ritorna ad Amalfi InCanti d’Autore, la ... napolivillage.com
Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale: arrivano Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto - L'iniziativa, inserita nel cartellone degli eventi natalizi promosso dall'amministrazione comunale, si svolgerà il 26 dicembre e il ... salernotoday.it
Suggestiva, capace di incantare, emozionare e portare il vero spirito del Natale direttamente nel cuore del pubblico: ritorna ad Amalfi InCanti d’Autore, la rassegna musicale inserita nel più ampio programma di eventi natalizi promosso dal Comune di Amalfi, g - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.