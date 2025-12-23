Inaugurato il presepe a Palazzo Gambacorti

Con la tradizionale cerimonia allietata dai canti delle voci bianche del coro 'G. Bonamici' è stato inaugurato il presepe allestito a Palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa. Alla presenza dell’assessore Riccardo Buscemi e di padre Paolo Guerrini, parroco del Comune, i bambini hanno cantato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

