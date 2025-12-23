Inaugurata la mostra Natale come vuoi 2025
Cascina, martedì 23 dicembre 2025 - È stata inaugurata sabato 20 dicembre 2025, negli spazi dell’ Euro Hotel Cascina – Culla d’Arte, la mostra collettiva “ Natale. come vuoi 2025 ”, un progetto espositivo che celebra l’arte come condivisione, pluralità di linguaggi e passione comune. L’inaugurazione, tenutasi alle 18, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e visitatori, dando ufficialmente il via a un percorso che riunisce pittori, grafici e fotografi, ciascuno con una propria sensibilità e tecnica, ma uniti da un’identica volontà espressiva. Diverse anime creative che dialogano tra loro, offrendo al pubblico una visione del Natale libera, personale e non convenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
