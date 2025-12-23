Cascina, martedì 23 dicembre 2025 - È stata inaugurata sabato 20 dicembre 2025, negli spazi dell’ Euro Hotel Cascina – Culla d’Arte, la mostra collettiva “ Natale. come vuoi 2025 ”, un progetto espositivo che celebra l’arte come condivisione, pluralità di linguaggi e passione comune. L’inaugurazione, tenutasi alle 18, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e visitatori, dando ufficialmente il via a un percorso che riunisce pittori, grafici e fotografi, ciascuno con una propria sensibilità e tecnica, ma uniti da un’identica volontà espressiva. Diverse anime creative che dialogano tra loro, offrendo al pubblico una visione del Natale libera, personale e non convenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inaugurata la mostra "Natale... come vuoi 2025"

Leggi anche: Lucca Comics & Games 2025 – Inaugurata la mostra TETSUO HARA: COME UN FULMINE DAL CIELO (fino al 2 novembre)

Leggi anche: Inaugurata la mostra dedicata a Mengaroni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inaugurata la mostra “Il Natale e l’Epifania nelle immaginette devozionali”; Venerdì 19 dicembre in Puglia: dal bis di Baglioni al filologo Canfora.

Inaugurata la mostra "Natale... come vuoi 2025" - Cascina, martedì 23 dicembre 2025 - lanazione.it