Inail nuovo bando di concorso per 10 posti da dirigente amministrativo | come candidarsi

L’Inail ha recentemente pubblicato un nuovo bando di concorso per 10 posti di dirigente amministrativo di seconda fascia. La selezione è rivolta a candidati interessati a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno dell’istituto. In questa guida, verranno illustrati i requisiti, le modalità di candidatura e le scadenze da rispettare per partecipare al concorso. Un’opportunità da valutare attentamente per chi desidera intraprendere una carriera nel settore pubblico.

Negli ultimi giorni del 2025, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( Inail ) ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per la copertura di 10 posti da dirigente amministrativo di seconda fascia. Le assunzioni avverranno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno presso le direzioni territoriali e provinciali dell’istituto. Per candidarsi alle prove è necessario possedere la laurea ed essere assunti di ruolo presso un’amministrazione pubblica. Ecco, quindi, quali sono le informazioni essenziali per prendere parte alle selezioni e i requisiti richiesti, come inviare la domanda di partecipazione e in cosa consistono le procedure di selezione considerando che il concorso è per titoli ed esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

