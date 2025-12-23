In Yemen il Consiglio di Transizione Meridionale sfida Riad

In Yemen, il Consiglio di Transizione Meridionale ha recentemente rafforzato la propria posizione, assumendo il controllo di aree storicamente appartenenti allo Yemen del Sud. Questa mossa, sostenuta dagli Emirati Arabi Uniti, rappresenta un nuovo elemento di instabilità nel fragile equilibrio politico e militare del paese, complicando ulteriormente gli sforzi di pace e di stabilizzazione nella regione.

Il fragile equilibrio politico e militare dello Yemen subisce una nuova, grave scossa dopo che i secessionisti delle regioni meridionali, sostenuti dagli Emirati, hanno di fatto preso il controllo del territorio di quello che in passato era lo Yemen del Sud. Un alto comandante del Primo Distretto Militare yemenita, in dichiarazioni rilasciate al portale locale "Al-Masdar Online", ha accusato le forze del Consiglio di Transizione Meridionale (STC) di aver compiuto esecuzioni sommarie, arresti arbitrari e deportazioni su base regionale contro ufficiali e soldati originari delle province settentrionali.

