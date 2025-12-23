In trasferta da Palermo per rubare camion nel Trapanese inseguimento in autostrada | arrestato 51enne
In trasferta da Palermo alla zona del Trapanese per rubare due camion a una ditta. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un palermitano di 51 anni, bloccato dopo un inseguimento lungo l’autostrada A29 e ora accusato di furto aggravato in concorso con due complici che sono riusciti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
