In trasferta da Palermo alla zona del Trapanese per rubare due camion a una ditta. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un palermitano di 51 anni, bloccato dopo un inseguimento lungo l’autostrada A29 e ora accusato di furto aggravato in concorso con due complici che sono riusciti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Arrestato ed espulso. Sorpreso a rubare in un’azienda. Preso dopo l’inseguimento

Leggi anche: Camion in fiamme a Buonfornello, autostrada verso Palermo chiusa per due ore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

In trasferta da Palermo per rubare camion nel Trapanese, inseguimento in autostrada: arrestato 51enne - I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un palermitano di 51 anni, bloccato dopo un inseguimento lungo l’auto ... mondopalermo.it

Corriere Dello Sport: “Il limite che frena il Palermo. In trasferta le solite fragilità”: Se non riesce a sbloccare la gara, la squadra lotta in modo confuso e gli ingranaggi costruiti da Inzaghi puntualmente s’inceppano http://mgol.it/TPy0Qh - facebook.com facebook