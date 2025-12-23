Da ieri su Netflix è disponibile l’ultima puntata di

D isponibile da ieri su Netflix l’ultima puntata di L’amore è cieco Italia con la reunion di tutti protagonisti. S i scopre quali coppie sono rimaste assieme dopo il matrimonio e quali invece si sono divise. Un resoconto sui destini dei partecipanti al dating show che è anche un regolamento di conti, con molte sorprese. Ecco come è andata. (Attenzione spoiler). Quando “L’amore è cieco”, affidatevi a Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il dating show su Netflix X Leggi anche › Da sconosciuti a sposi, senza mai vedersi. Su Netflix “L’amore è cieco” suona di già visto, ma funziona L’amore è cieco Italia episodio 10 Netflix: ultima puntata, reunion delle coppie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In studio con Fabio Caressa e Benedetta Parodi anche le coppie che si sono lasciate (male) prima di arrivare all'altare

